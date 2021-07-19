Более 220 пьяных водителей поймали в Петербурге и области за выходные

Пьяных водителей ловили в минувшие выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередной богатый улов собрали инспекторы ГИБДД, вышедшие в рейды по нетрезвым водителям. В минувшие выходные полицейские стояли на основных трассах, ловя любителей нетрезвого отдыха, севших за руль. Всего таких оказалось более 200.

- В общей сложности в ходе мероприятий сотрудники полиции выявили 226 водителей, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом 14 автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

И если основную часть пьяных водителей ждет лишение прав на 1,5-2 года и штраф в 30 тысяч рублей, то на повторников уже возбуждены уголовные дела. Здесь ответственность куда выше - штраф в 200-300 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет.

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