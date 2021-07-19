Мужчину задержали за развращение пятилетней дочери в Ленинградской области

Полиция Ленобласти задержала мужчину за развращение своей 5-летней дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину по подозрении в сексуальном преступлении в отношении к родной дочери. В 2 часа ночи 19 июля 2021 года в отделение МВД по Выборгскому району обратилась 43-летняя женщина, проживающая в городе Выборг, которая и рассказала о случившемся.

- Женщина пояснила, что с бывшим мужем, отцом девочки, не живет. Ее пятилетняя дочь днем 18 июля была в гостях у своего папы, в квартире дома на Вокзальной улице в Выборге. После того, как ребенок вернулся домой, ей стало известно о том, что ее экс-супруг совершил развратные действия в отношении их общей дочери, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сразу же после заявления женщины полиция пришла домой к подозреваемому 55-летнему мужчине. Его задержали и доставили в отдел МВД.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.