Кабан бегал по улицам Петербурга в районе метро «Беговая»

Кабанчик бегал по улице Савушкина. Фото: TikTok / пользователь: sheskitzo

Лисы, лоси и даже олени с волками - кого только на было на улицах Петербурга. Но вот кабаны в город забредают исключительно редко. Каким же было удивление жителей Приморского района, когда они увидели клыкастого «пятачка», бегающего неподалеку от метро «Беговая».

- На станции «Беговая» бегает кабан написала у себя в соцсетях одна из петербурженок, опубликовавшая видео.

Судя по кадрам съемки, на которой горожане громко и нецензурно выражают эмоции (поэтому звук пришлось убрать), кабан бегал по улице Савушкина неподалеку от перекрестка с Яхтенной. То есть еще дальше вглубь города от Юнтоловского заказника, откуда животное скорее всего и пришло.

Дальнейшая судьба кабана к сожалению неизвестна.

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