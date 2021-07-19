Приложение для жалоб на проблемы Петербурга появилось в соцсети

Приложение для жалоб на проблем в Петербурге «Наш СПб в ВК» появилось в соцсети Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Появилось мини-приложение, с помощью которого жители Санкт-Петербурга смогут оперативно сообщать о проблемах в городе. В понедельник, 19 июля 2021 года, в Смольном сообщили о программе "Наш СПб и ВК", которое разработано и введено в эксплуатацию в социальной сети "ВКонтакте".

- С запуском виджета портала "Наш-Санкт-Петербург" в социальной сети у пользователей появилась возможность распространить обращение по проблемам в сфере ЖКХ, благоустройства и другим волнующим горожан проблемам в своём сообществе и получить поддержку своих соседей-участников сообщества в соцсети, - пояснил вице-губернатор Станислав Казарин.

С помощью виджета петербуржцы смогут делиться с соседями своими обращениями, обсуждать проблему, а также отследить ход рассмотрения и ответы исполнителей из органов власти.

Инструкция по использованию приложения находится по ссылке.

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