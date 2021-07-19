Пляж Петропавловской крепости закроют для доступа в День ВМФ

25 июля пляж Петропавловской крепости будет закрыт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пляж Петропавловской крепости - излюбленное место отдыха горожан - будет недоступен для посещения 25 июля. Именно в этот день на Неве пройдет Главный морской парад ко Дню ВМФ, поэтому принять солнечные ванны у старинных стен не получится.

- В День ВМФ попасть на территорию Петропавловки и в музеи можно будет с 15 часов. Однако пляж будет закрыт все время, - пишет газета «Петербургский дневник».

Кроме того, ограничения будут действовать и 22 июля, когда состоится генеральная репетиция парада. Петербуржцы смогут попасть на пляж зеленую зону Заячьего острова только с 13 часов. Прогулочный маршрут «Невская панорама» и Комендантская пристань откроются для посетителей с 12:00.

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