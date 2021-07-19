Мигрант домогался 12-летнего школьника в Петербурге

46-летний мужчина приставал к 12-летнему мальчику в Веселом поселке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали 46-летнего приезжего из Узбекистана, которого подозревают в развращении 12-летнего мальчика. О сексуальном насилии в отношении своего сына заявила мать школьника.

- 17 июля в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что в тот же день в 18:30 у дома 9 корпус 2 по улице Латышских стрелков неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетнего сына 2009 года рождения, - информирует источник «КП-Петербург».

Через час у одного из соседних домов нашелся и подозреваемый. Им оказался мигрант, находящийся в России без регистрации и живший на Российском проспекте. Сейчас мужчина задержан, его проверяют на причастность к преступлению.

Дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера». Виновному грозит то 12 до 20 лет лишения свободы.