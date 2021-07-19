Два сайта с рекламой прогулок по крышам закрыл суд Петербурга

Крыша должна защищать от дождя. Это не место для романтических свиданий, - решил суд. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще два сайта, на которых рекламировались по крышам Петербурга, попали под бан. Сестрорецкий районный суд постановил закрыть доступ к ним доступ, так как руфинг был признан опасным для подростков занятием.

- Суд установил, что в ходе проверки прокуратурой проведен осмотр сайтов, на которых содержатся материалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре «руфинг», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судья отметил, что «крыша является общим домовым имуществом и ее необходимо использовать лишь по ее прямому назначению», а организовывать там романтические свидания, как предлагалось на сайтах - запрещено.