Панки помянули Михаила Горшенева из группы «Король и шут» кефиром

19 июля 2021 года исполнилось 8 лет, как скончался Михаил Горшенев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские панки почтили память солиста группы рок-группы «Король и шут» Михаила Горшенева, который скончался в 2013 году в своем доме.

Фанаты Горшка собрались на Богословском кладбище в Петербурге рано утром. К полудню у могилы уже было около сотни человек. Поклонники приносили цветы, конфеты и пели хиты «КиШ».

Фанаты собрались на могиле рано утром. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда уходят любимые музыканты - это трагедия, - поделился своими эмоциями молодой человек, представившийся нам Эдуардом.

Из портративной колонии орет «Будь как дома, путник». Компания из пяти человек активно подпевает, не попадая в ноты. Несмотря на грустный повод, у многих собравшихся настроение приподнятое. И что нас особенно поразило - среди собравшихся были и те, кто поминал Горшка не спиртным, а кефиром!

На кладбище поклонники пели любимые песни КиШ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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