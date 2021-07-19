39 пассажиров и 12 водителей автобусов оштрафовали за отсутствие масок во время рейда

В Петербурге неделю проверяли автобусы, их водителей и пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полсотни водителей и пассажиров автобуса получили протоколы за нарушение санитарных мер. А точнее, за нежелание носить маску в общественном транспорте, как того требуют власти Петербурга.

- С 12 по 18 июля Комитетом по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» организованы проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. За отсутствие СИЗ составлен 51 акт: 39 - в отношении пассажиров, и 12 - в отношении водителей, - сообщает пресс-служба Комитета.

Антимасочникам грозит штраф в четыре тысячи рублей на первый раз и пять - за второй и каждый последующий.

Эти мероприятия прошли в рамках операции «Автобус», когда ГИБДД проверяло техническое состояние пассажирских машин и ловило их водителей на нарушениях. Итог: 200 штрафов водителям, 87 протоколов о проблемах у автобусов и 17 снятых с рейса машин.