400 торговых центров, кафе, ресторанов и клубов проверили в Петербурге на соблюдение карантинных норм

Власти продолжают проверять соблюдение ковидных правил бизнесом. Фото: gov.spb.ru

Почти 400 ТЦ, кафе, ресторанов, клубов и прочих заведений проверили на соблюдение санитарных норм за последние 10 дней. В рейды выходили чиновники Комитет по контролю за имуществом (ККИ), инспекторы Роспотребнадзора и полицейские.

- Проверено 397 объектов, в том числе проверено 339 магазинов и ресторанов в девяти крупных торговых комплексах. Замечаний не получили только два ТЦ, - сообщает пресс-служба ККИ.

Из-за многочисленных нарушений были закрыты и опечатаны концертная площадка на Биржевой линии и клуб в Транспортном переулке. Два ресторана в Репино привлекли к ответственности за нарушения правил дезинфекции, а администрации двух баров на набережной канала Грибоедова и ресторана на Инструментальной улице выписали протоколы за работу после двух часов ночи.