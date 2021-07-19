В Петербурге на 50 процентов возросло число госпитализаций сердечников

Из-за жары в Петербурге увеличилось число госпитализаций. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время аномальной жары в Петербурге выросло число госпитализаций больных, на состояние которых могла повлиять погода, сообщили «Комсомолке» 19 июля 2021 года. Если в первые дни засухи статистка практически не менялась, то к окончанию жары вызовов скорой помощи стало гораздо больше.

- Раньше к нам поступило около 200-220 пациентов в сутки. Но к минувшим выходным показатель достиг - 300-320. В основном это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на состоянии здоровья которых могла сказаться жара, - сообщили в НИИ скорой помощи имени Джанелизде.

Представители учреждения отметили, что официально можно говорить лишь возросшем количестве пациентов с определенными диагнозами, однако причину ухудшения состояния в статистику не вносят. Аномальную жару в таком случае можно рассматривать лишь в качестве одного из наиболее вероятных факторов.