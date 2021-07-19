Бывший военный завод в Кронштадте продают за полмиллиарда рублей

Завод в Кронштадте продают за полмиллиарда рублей. Фото: РАД

Комплекс зданий бывшего военного завода в центре Кронштадта выставлен на торги. Стартовая цена за исторические постройки начала XIX века - 480 миллионов рублей. Предполагается, что в будущем здесь может появиться отель и рестораны.

- С 2019 года по поручению президента в Кронштадте реализуется проект туристического кластера «Остров фортов». Это долгосрочный проект, в рамках которого планируется создать новый городской образовательный и творческий кластеры с комфортными общественными пространствами. После завершения проекта Кронштадт может стать новым местом притяжения для туристов. В этой связи бывший военный завод целесообразней приспособить под, например, гостинично-ресторанный комплекс с собственной стоянкой для яхт, - сообщает пресс-служба Российского аукционного дома, который и займется организацией торгов.

Их дата пока не назначена, ее определят осенью нынешнего года. Победитель аукциона получит семь производственно-складских зданий, общей площадью 13,8 тыс. кв.м. Часть зданий является памятниками архитектуры.