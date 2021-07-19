Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Курбан-Байрам

20 июля мусульмане празднуют Курбан-Байрам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех правоверных мусульман города на Неве с праздником Курбан-Байрам. Он будет отмечаться 20 июля, однако по санитарным соображениям массового мероприятия не состоится.

- Этот древний и глубокий праздник символизирует духовное возрождение человека, побуждает к милосердию и помощи ближнему. Приверженность высоким духовным и нравственным ценностям, опора на лучшие традиции наших предков, уважение друг к другу стало одной из основ стабильного развития нашего многонационального города, - говорится в тексте поздравления.

Напомним, что ранее в Духовном управлении мусульман Петербурга и Северо-Запада России посоветовали верующим отметить Курбан-Байрам дома: все мечети и молельные комнаты 20 июля будут закрыты.