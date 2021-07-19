На КАД между Московским и Таллиннским шоссе перекроют две полосы

На внутреннем кольце КАД ограничат движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Новые серьезные испытания ждут петербургских водителей. С 22 июля и на полторы недели ограничивается движение по внутреннему кольцу КАД на участке между развязками с Московским и Таллиннским шоссе.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 22 по 31 июля будут перекрыты для движения первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Работы на 15-километровом участке будут идти круглосуточно, чтобы отремонтировать покрытие побыстрее. Однако непогода может растянуть сроки.

Водителей просят быть внимательными и следить за дорожной обстановкой.