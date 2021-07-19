«Ночлежка» откроет в Петербурге кафе с бездомными как в Лондоне

Так выглядит кафе в Британии. Фото: vk.com/id2035845

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» решила открыть в городе кафе, где будут работать почти что одни бездомные. Почти весь персонал кроме шеф-повара наберут из числа обитателей приюта. Идея необычного общепита пришла в город на Неве из Лондона.

- Три года я хотел этот пост написать. С тех пор, как увидел в Оксфорде и Лондоне кафе, в которых работают бывшие бездомные. Да, мы открываем такое в Петербурге. Это называется транзитное трудоустройство. Жильцы наших реабилитационных приютов будут проходить 3-4 месяца стажировку в кафе - работать официантами, помощниками повара, заниматься закупками. А потом будут устраиваться уже с опытом работы в другие заведения, - сообщил на своей страничке ВКонтакте директор «Ночлежки» Григорий Свердлин.

Процесс будет безостановочный и таким образом за год новую профессию получат 15-20 человек. А устроившись в другое заведение они сами смогут себя обеспечивать, снять жилье и встать на ноги.

Сейчас «Ночлежка» ищет подходящее помещение в Петербурге и шеф-повара, готового «поверить в эту безумную затею». Также требуется администратор и посуда, которую с радостью примут в дар.