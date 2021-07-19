Сезон черники начался в лесах под Петербургом

Черники мало, но она есть. Фото: vk.com/grib_spb

Пока одни петербуржцы изнывают от жары и пугаются редкого дождя, опытные грибники отправляются в леса. И если самих грибов за городом пока немного, то вот ягод набрать можно. В основном охотятся за черникой.

- Черники практически нету ( точнее ее почти всю выжгло, и она сморщилась и подсохла. Обошел 6 мест, прежде чем нашел норм кол-во. И то, место, которого обычно хватает заходов на 10-15, выбрал за раз полностью, - пишет петербуржец Алексей в группе ВКонтакте «Грибы и грибники СПб».

Его «улов»- большая корзина ягод.

Питомцы помогают собирать ягоды. Фото: vk.com/grib_spb

Почти столько же, плюс маленькое ведерко вместе со своей собачкой собрала и петербурженка Екатерина. А вот жительница Северной столицы Светална привезла из Ломоносовского района целое ведро лесной малины, что тоже очень неплохо.