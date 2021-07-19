От розового до черного: красочный закат заметили вечером над Петербургом

Низкое небо над Мурино. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Настоящее светопредставление подарила природа жителям Петербурга и ближайших пригородов вечером 19 июля. Низкие облака вкупе с закатом раскрасили небо над городом в цвета от малинового-розового до иссиня-черного.

- В Мурино потемнело, небо очень низкое. На Петроградской стороне идет дождь. В районе «Лесной» все черное стало, а потом полило, - делятся эмоциями сотрудники и читатели «Комсомолки».

В другом месте закат был нежно-розовым. Фото: vk.com/kppiter /Елена Смирнова

Все это - признаки перемены погоды. На ночь синоптики не прогнозируют существенных осадков, но температура упадет всего до +15 градусов. А вот днем и, в особенности, вечером возможны грозы и дожди. При грозе ветер порывистый, сильный. Температура в течение дня составит +22...+24 градуса.