КГИОП закроет старинную аптеку в центре Петербурга

В центре Петербурга закроется старинная аптека Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В самом центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте закроется старинная аптека. Она располагается на углу с Большой Конюшенной улицей и просуществовала с конца XIX-начала XX века. Сначала аптека закроется на ремонт, но после в этом помещении разместится совершенно другое заведение. Об этом 19 июля 2021 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Появление аптеки на первом этаже относится к концу XIX-началу XX веков и не связано с первоначальным функциональным назначением объекта и его архитектурно-художественным решением, - сообщили изданию в КГИОП.

В ведомстве добавили, что в то время многие помещения, расположенные на первых этажах домов Невского проспекта и других улиц начали использовать для торговли, что привело к изменению внешнего облика зданий.

На данный момент в аптеке на Невском проспекте, которая проработала более ста лет, идет распродажа лекарств. Отмечается, что она обанкротилась.