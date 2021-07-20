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Здоровье20 июля 2021 7:54

Более 350 тысяч человек старше 60 лет привились от коронавируса в Петербурге

Всего в городе привиты свыше 1,1 млн жителей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 350 тысяч пожилых петербуржцев привились от коронавируса

Более 350 тысяч пожилых петербуржцев привились от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вовсю идет кампания по вакцинации от коронавируса. За все время уже привились 352 850 человек старше 60 лет. Об этом сообщается в данным Смольного от 19 июля 2021 года. В общей сложности вакцинацию прошли 1 183 773 человека, из них 819 039 полностью завершили цикл вакцинации.

- Также среди привитых более 49 тысяч это медицинские работники, 41,7 тысяч - работники образования, 10,3 тысяч - социальные работники, 29,3 тысяч сотрудники силовых структур и 698 тысяч остальные горожане, - сообщили в администрации города.

На выходных традиционно наблюдается снижение числа вакцинированых. Так, первично привились 3,2 тысячи человек, вторично - 2,3 тысячи горожан.

В Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады. часть из них прививает в 37 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.

Последние новости Санкт-Петербурга на утро 20 июля 2021 года