Мужчина разломал электросамокаты, припаркованные в центре Петербурга

Мужчина напал на электросамокаты, припаркованные в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В центре Санкт-Петербурга неизвестный мужчина разломал припаркованные электросамокаты. Во вторник 20 июля 2021 года в социальной сети появилось видео, на котором горожанин с остервенением пинает ногами транспорт кикшеринга, буквально втаптывая его в асфальт.

- Вчера вечером прохожему не понравились припаркованные на тротуаре самокаты, - рассказал в соцсети очевидец.

По какой причине у мужчины проявилась такая ненависть к самокатам, неизвестно. Однако пользователи социальной сети предположили, что прохожего разозлило то, что они были неудобно припаркованы.

- Они, на самом деле, часто стоят очень неудобно, - предположила петербурженка Алена.

Другие возразили девушке, что это не повод ломать чужое имущество.

Некоторые же решили, что мужчина просто не разобрался с тем, как пользоваться самокатом из-за чего и решил выместить на него всю свою злость.