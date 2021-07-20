Легкий дождь и прохлада ждут Петербург 20 июля

Дожди и до +24 будет в Петербурге 20 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается долгожданное похолодание. Температура воздуха впервые за долго время даже не приближается к отметке в 30-градусную жару. Так, во вторник, 20 июля 2021 года, в Северной столице пройдут дожди, а температура воздуха поднимется лишь до плюс 24 градусов.

- Сегодня, 20 июля, территорию Ленинградской области своими атмосферными фронтами заденет циклон, кружащий над Баренцевым морем. При облачной с прояснениями погода местами, преимущественно в вечерние часы, пройдут кратковременные дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге будет около плюс 22-24 градусов, по Ленинградской области ожидается плюс 20-25 градусов. Ветер при этом западный, порывистый до 5-10 метров в секунду.

В последующие дни в течение недели в Петербурге также будет прохладно и кратковременные дожди.