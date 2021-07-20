Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве продавцов приборов пожаротушения в Петербурге

В Петербурге задержали мошенников, продававших приборы пожаротушения Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве. Задержанные продавали приборы пожаротушения по завышенным ценам, причем, в качестве покупателей выбирали пожилых людей. Так, 16 июля 2021 года в полицию обратилась 79-летняя блокадница.

- Пожилая женщина рассказала, что в тот день к ней пришли двое молодых мужчин, которые представились сотрудниками коммерческой фирмы, обеспечивающей установку устройств пожаротушения в ее доме и убедили в необходимости покупки устройства. Причем прибор старушке мужчины продали за 40 тысяч рублей, что превышает в пять раз реальную рыночную стоимость, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту было возбуждено уголовное дело. После чего полиция задержала 24-летнего уроженца Саратовской области и его 23-летнего приятеля, ранее судимого за хранение наркотиков.

Сами же мужчины за собой вину не признают. Сейчас полиция устанавливает других жертв подозреваемых.