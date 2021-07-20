Умерла Тамара Сапожникова, журналист из Санкт-Петербурга

В Петербурге от коронавируса умерла журналистка Тамара Сапожникова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге умерла Тамара Сапожникова, журналистка издания 47News. Корреспондент скончалась вечером 18 июля 2021 года. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом в социальной сети рассказали ее коллеги и друзья.

- Ковид. Быстрый. Нелепый. Страшный. Уход. С этой мыслью, ощущением, слезами, несказанными словами, с дырой внутри - теперь жить. Нам жить. Без неё. Пусть будет навсегда с ангелами. Пусть будет ей спокойно. Прими Господь. Светлая память, - написала руководитель мультимедийной службы "Ажур" Светлана Григошина.

Коллега Тамары Сапожниковой Юлия Гилмшина рассказала, что последний раз журналистка была в редакции 18 июня, а через месяц скончалась.

- Тамара всегда говорила, что у неё интересная жизнь, и она счастлива. Категорически не признавала чёрный цвет и уныние. Любила дочь и кота. Радовалась многочисленным друзьям. Много лет отдала журналистике, - написала Юлия О дате и месте прощания пока не сообщалось.