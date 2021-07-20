Петербуржца жестко избили за замечание о выбросе строительного мусора

Задержаны двое мужчин, избившие прохожего после замечания о выбросе строительного мусора в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двое избили мужчину за то, что он сделал им замечание о выбросе строительного мусора в неположенном месте. В седьмом часу вечера в понедельник, 19 июля 2021 года, в полицию позвонила 40-летняя женщина и рассказала, что ее мужа жестко избили неизвестные люди.

- Со слов женщины у дома 35 по улице Маршала Тухачевского двое мужчин избили ее 35-летнего мужа, после чего скрылись на автомобиле "Газель", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

А уже спустя пару часов у дома 64 по Тверской улице в Колпино полиция задержала подозреваемых. Они передвигались на "Газели", принадлежащей одному из сетевых магазинов. Задержанными оказались двое мужчин 21 и 29 лет. Именно они выгружали строительный мусор у дома, после чего, из-за замечания, избили мужчину.

Оба подозреваемых доставлены в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.