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Происшествия20 июля 2021 9:26

Экс-директора "Водоканала Кировского района" Ленобласти отправили под суд за крупное мошенничество

Обвиняемая похитила более 1,4 млн рублей и устроила банкротство компании
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Бывшая директор "Водоканала Кировского района" Ленобласти отправится под суд за крупное мошенничество

Бывшая директор "Водоканала Кировского района" Ленобласти отправится под суд за крупное мошенничество

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области перед судом окажется бывшая директор МУП "Водоканал Кировского района" за ряд серьезных преступлений, в том числе мошенничество. Во вторник, 20 июля 2021 года, следственный комитет завершил расследование трех уголовных дел о превышении должностных полномочий, преднамеренном банкротстве и мошенничестве в крупном размере.

- Экс-директор инициировала процедуру перехода "Водоканала" в государственную собственность, путем присоединения к ГУП "Леноблводоканал". Женщина заключала необоснованные договоры, стоимость которых превышала 10% от уставного фонда компании. При это администрация Кировского муниципального района Ленинградской области данные сделки как учредитель МУП не согласовывала, - рассказали в следственном комитете.

В итоге у компании появилась задолженность более 500 млн рублей, что привело к искусственному банкротству. Также обвиняемая похитила со счетов компании более 1,4 млн рублей.

Отмечается, что в ходе следствия весь ущерб был возмещен. Следствием собрана достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Также продолжается расследование в отношении лиц из администрации района.

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