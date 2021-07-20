Пожар в парке Монрепо в Выборге произошел из-за непотушенной сигареты

Пожар произошел в лесной части парка Монрепо / Фото: Парк-заповедник Монрепо

В парке Монрепо, расположенном в Выборге Ленинградской области произошел пожар. Возгорание случилось в понедельник, 19 июля 2021 года, в лесной части заповедника. Сотрудники парка самоотверженно бросились тушить огонь. Предположительно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

- Убедительная просьба к гостям и жителем города - беречь природу нашего уникального парка, - обратились к гостям заповедника работники Монрепо.

Огонь уничтожил несколько квадратов мха, а также опалил деревья. В Монрепо пояснили, что восстановление мохового покрова на камнях и на почве займет не один год.

- Каждое возгорание наносит вред эко-системе парка: гибнут ценные старовозрастные сосны и ели, на их месте вырастают самосевные деревья, - добавили в парке.

В Монрепо напомнили, что на территории заповедника запрещено разжигать костры, ставить мангалы, курить, оставлять мусор, особенно стекло.