Автомобиль по продаже кофе с полицией эвакуировали от Казанского собора в Петербурге

Смольный с "боем" эвакуировал кофе-машину из центра Петербурга / Фото: КИИ

В Санкт-Петербурге из центра города с полицией эвакуировали автомобиль по продаже кофе. В понедельник, 19 июля 2021 года, во время рейда комитета по контролю за имуществом была обнаружена кофе-точка у Казанского собора. Однако продавцы активно пытались инспекторам помешать выполнять свою работу.

- Молодые люди не отходили от автомобиля, препятствовали опечатыванию и погрузке на эвакуатор объекта незаконной торговли. Противодействие сотрудникам ККИ было пресечено полицейскими, - рассказали в Смольном.

Когда машину начали грузить на эвакуатор, то мужчин пытались влезть и помешать. Далее, когда кофемашину уже везли по Невскому, проспекту двое неизвестных лиц воспользовались плотным автомобильным движением и на ходу залезли на платформу эвакуатора, создав аварийную ситуацию в центре города. Мужчины сорвали пломбы на изъятом автомобиле и сели в него, заблокировав двери изнутри.

В итоге полиция задержала нарушителей, а кофе-точку отвезли на склад временного хранения.