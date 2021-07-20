Судебные приставы и полиция оцепили спорткомплекс Sport Palace в Петербурге

Приставы и полиция оцепили здание Sport Palace на Крестовском острове Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобили федеральной службы судебных приставов и полиции оцепили здание спорткомплекса Sport Palace на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Огромное скопление силовиков возле организации заметили во вторник, 20 июля 2021 года. Как пишет издание "Мойка78", спорткомплекс закрывают и выселяют.

- Также к зданию прибыли сотрудники "Водоканала", чтобы перекрыть воду в здании. Вокруг комплекса уже начали строить забор, - сообщает издание.

Здание Sport Palace собираются демонтировать. К такому решению призвал прокурор Северной столицы Сергей Литвиненко. Хотя, как отмечается, экспертиза показала, что здание безопасно для эксплуатации и соответствует нормам. Ведомство же заявляет, что комплекс был построен самовольно и официально в эксплуатацию здание не было введено.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга ранее отказался демонтировать комплекс, поскольку не является участником судебного процесса вокруг него.