Двухлетняя девочка погибла в пожаре в дачном доме в Ленобласти

Двухлетняя девочка с бабушкой и дедушкой погибли в пожаре в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Страшный пожар в дачном доме в Ленинградкой области унес жизни трех человек, в том числе маленькой двухлетней девочки. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 19 июля 2021 года, в поселке Верхний Строитель Кировского района. Двухэтажный дом сгорел полностью.

- Пожар произошел в 01:27 часов. Двухэтажный деревянный дачный дом сгорел полностью. После того, как огонь потушили, под завалами в обгоревшем состоянии были найдены три трупа, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Среди погибших оказался хозяин дома, 75-летний петербуржец, его 57-летняя жена и их двухлетняя внучка.

Родители малышки в момент трагедии были дома в Петербурге. Мать - 22 летняя женщина, данные отца полиция пока устанавливает. Сейчас родители девочки отказываются общаться со следователями из-за шокового состояния.

Следовали проводят проверку, чтобы установить причин пожара. Известно, что с места изъят элемент электропроводки с электрической опоры.