Съезд с КАД Петербурга у Пулковского шоссе полностью перекроют с 27 июля

На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полностью перекроют съезд, расположенный на развязке Кольцевой автодороги с Пулковским шоссе. Перекрытия будут происходить две ночи подряд 27 и 28 июля. Об этом в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили во вторник, 20 июля 2021 года.

- В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области, с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Так, движение будет остановлено в ночь с 27 на 28 июля и с 28 на 29 июля. Время перекрытия с 21:00 до 06:00 часов.

В это время на КАД будут проходить работы. Также дополнительно будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде № 1 из Ленинградской области, с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД.