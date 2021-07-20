Мощный ливень с грозой накроют Петербург в ночь на 21 июля

В ночь на 21 июля Петербург накроют гроза и ливень Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге не только похолодало, но и вернулись дожди. В ночь на среду, 21 июля 2021 года, на Северную столицу обрушится мощный ливень с грозой. Об этом рассказал ведущий синоптик города Александр Колесов.

- Ночью мы ожидаем обильные осадки, ливни грозы, - отметил специалист.

Согласно прогнозу гидрометцентра, ночью температура воздуха в Петербурге опустится до плюс 14-16 градусов, а днем снова потеплеет до 20-22 градусов.

Как пояснил Колесов, прохладная погода в 22-24 градуса в Петербурге продержится всю неделю, но с выходных опять начнет возвращаться жара. Уже 25 июля температура воздуха поднимется до 25-27 градусов, а с новой недели опять повышение до 30-градусного зноя.

- Это наступит третий период жары. Сколько он продлится, сказать пока трудно, но начала августа еще точно застанет, - добавил Колесов.