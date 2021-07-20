Замглавы комбината Мариинского театра обвиняют в получении откатов

Сотрудницу Мариинского театра подозревают в крупной взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении заместителя заведующего художественно-производственного комбината Мариинского театра, которую подозревают в покупке оборудования по завышенной цене и получении отката.

- Следствие полагает, что подозреваемая, являясь с 01.02.2017 по 15.05.2019 заместителем заведующего художественно-производственного комбината ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» и исполняя обязанности заведующего, в ходе поиска оборудования для раскройки материалов для нужд комбината приискала С., являющегося менеджером по развитию продаж коммерческой структуры, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как полагает следствие, женщина договорилась с коммерсантом, что театр купит раскроечный планшетный станок не за шесть, а за семь с половиной миллионов рублей, А полтора миллиона вернутся ей через подставные счета ИП, что и было сделано.

По уголовной статье за взятки в крупном размере женщине грозит от крупного штрафа до 15 лет лишения свободы.