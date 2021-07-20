Дети с коронавирусом в Петербурге стали чаще попадать на ИВЛ

В Петербурге дети с коронавирусом стали чаще попадать на ИВЛ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Среди несовершеннолетних в Санкт-Петербурге коронавирус стал тяжелее. Все чаще в больницу стали попадать изначально здоровые дети, но с глобальным 90% поражением легких. Причем, участились случаи, когда маленьким пациентом необходим аппарат ИВЛ. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- В моей реанимации 16 коек, семь из них постоянно развернуты под COVID-19, все постоянно заняты. Недавно из семи пациентов пять лежали на ИВЛ, - рассказал изданию заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Филатовской больницы Валентин Есиков.

Детский врач отметил, что сейчас в больнице все пациенты тяжелые. Он отметил, что и год назад дети болели тяжело, но сейчас заболевание тяжелее стало протекать даже у тех, у кого нет хронической патологии.

- Я не могу утверждать, что так работают новые штаммы: мы их определить не можем, это очень дорогое исследование. Мы только идентифицируем коронавирус. Но однозначно дети стали болеть тяжелее. И возраст различный абсолютно – от 1,5 до 17 лет, - отметил специалист.

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