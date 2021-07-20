В Кингисеппе осудили трех иностранцев, приехавших в Петербург на Евро и забывших уехать обратно

Не все иностранные болельщики уехали из России после Евро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кингисеппский городской суд вынес решение по делу двух американцев и одной гражданки Латвии, которые приехали в Петербург как футбольные болельщики, но не покинули пределы России по окончании Евро.

- Двое американских студентов, 1997 и 1998 года рождения, а также гражданка Латвии, 1999 года рождения, были остановлены ночью 13 июля 2021 года на КПП «Ивангород-автомобильный», где установлено, что указанные лица нарушили режим своего пребывания на территории России. Въехав в РФ в июне 2021 года, молодые люди должны были выехать с территории страны строго до 12 июля 2021 года, - сообщает пресс-служба судов Ленобласти.

В итоге суд оштрафовал всех троих на общую сумму в 15 тысяч рублей - по пять на каждого. Но парадокс: выслать иностранцев за нарушение режима пребывания власти не могут - на это действует мораторий до 30 сентября 2021 года.