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Общество20 июля 2021 17:23

Ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации предложил советник губернатора Ленобласти

Письмо Владимир Петров направил министру юстиции России
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Владимир Петров предложил ввести уголовное наказание за призыв отказаться от вакцинации.

Владимир Петров предложил ввести уголовное наказание за призыв отказаться от вакцинации.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывший депутат Законодательного собрания Ленобласти, а ныне советник губернатора на общественных началах Владимир Петров предложил ввести в России уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации.

- Я могу понять, когда человек не делает вакцину из-за медицинских показаний. Но я не понимаю и не хочу понимать тех, кто призывает отказываться от вакцинации по каким-то фантастическим причинам: «заговор», «эксперимент», «концлагерь»… Складывается впечатление, что это какое-то массовое помешательство, - написал Петров в соцсетях.

Особенно он возмущен случаями, когда на «это мракобесие» поддаются отдельные медработники. В том числе их и предлагается наказывать. Для этого Петров направил письмо министру юстиции России Константину Чуйченко.

- Прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, - приводит текст письма RT.

Кроме того, уголовно наказуемым должно стать приобретение поддельных сертификатов и документов о вакцинации.

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