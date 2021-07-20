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Общество20 июля 2021 18:51

В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса

С таким предложением выступили представители Роспотребнадзора и Смольного
Авторы (2):
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Власти допустили введение обязательной вакцинации, но только в крайнем случае.

Власти допустили введение обязательной вакцинации, но только в крайнем случае.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Обязательная вакцинация всего населения может быть введена в Петербурге. Такую меру, в качестве крайнего средства, допустили представители регионального управления Роспотребнадзора и Смольного.

- Если нынешние темпы вакцинации снизятся, то введение такой меры, по договоренности с Роспотребнадзором, может быть рассмотрено, - сообщил «КП-Петербург» сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Впрочем, на данный момент подобной необходимости нет, а показатели по числу сделанных за сутки прививок бьют рекорды. Они могли бы быть еще выше, но некоторые горожане ждут поставок препаратов «КовиВак» (небольшая партия пришла на прошлой неделе) и «ЭпиВакКорона», которым отдают предпочтение.

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