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Происшествия20 июля 2021 19:17

Полиция поймала хулиганов, избивших оператора камеры скоростного контроля в Ленобласти

Кроме самого «работника треноги» пострадала и его служебная машина
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Оператора "треноги" и его машину побили в минувшее воскресенье. Фото: "Ленавтодор".

Оператора "треноги" и его машину побили в минувшее воскресенье. Фото: "Ленавтодор".

Полицейские нашли и задержали хулиганов, напавших на оператора службы контроля скорости в Ленобласти. Трое мужчина и женщина не только побили мужчину, но и оставили несколько заметных вмятин на его машине.

- Инцидент произошел в воскресенье вечером. Из остановившейся иномарки вышли трое крепких мужчин, которые молча накинулись на сидевшего рядом с машиной контроля оператора. Двое держали руки, один бил, метя в голову. Оператору удалось закрыться в машине, однако неизвестные стали ломать ее, пытаясь залезть в салон. В этот момент из иномарки вышла женщина и, вместо того чтобы прекратить насилие, стала подбадривать своих друзей, - сообщили в пресс-службе «Ленавтодора».

У побитого оператора диагностировали множественные гематомы и сотрясение мозга. В понедельник мужчина обратился в полицию, и вскоре его обидчики были найдены.

- Вечером 19 июля в результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 13 по Школьной улице в поселке Кузьмоловский, сотрудники полиции задержали хулигана. Им оказался 36-летний петербуржец, - сообщает пресс-служба Главка.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ем грозит срок до пяти лет. Его спутники пока проходят по делу как свидетели.

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