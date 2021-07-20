Петербургский полицейский дважды помог родиться малышам

Полицейские из Красногвардейского района помогли появиться на свет малышу. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские Руслан Романенков и Расим Гаджиев помогли семейной паре стать счастливыми родителями. Утром 20 июля к сотрудникам ГИБДД подбежал обеспокоенный мужчина, который рассказал, что его жена рожает прямо в машине и он боится не успеть в больницу. Стражи порядка включили сирену на патрульном авто и за несколько минут, сквозь плотный траффик, сопроводили иномарку будущего отца к роддому.

- Полицейские рассказали врачам обо всем, что происходило с женщиной в последние минуты, и вернулись на службу. Благодаря грамотным действиям полицейских у счастливой пары в 14 часов 20 минут родился здоровый мальчик, которого назвали Савелий, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее счастливый отец позвонил полицейским и поблагодарил их за помощь. Интересно, что у одного из инспекторов это уже второй подобный случай за три месяца. В мае Расим Гаджиев также довез до роддома женщину, у которой начались схватки в машине.