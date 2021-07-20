Сильный дождь накрыл Петербург

Небо над Петербургом опять потемнело. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Сильный и впечатляющий дождь накрыл практически весь Петербург. Первыми силу стихии ощутили на себе жители северных районов, но всего за несколько минут поливало уже и в центре и на юге.

- В районе метро «Лесная» настоящий ливень, - рассказали сотрудники «Комсомолки», живущий в той стороне.

В это же время дождь, а с ним и сильный ветер, уже бушевали и на Петроградской стороне, где расположена редакция «КП».

Судя по онлайн-карте погоды, к 22:00 огромной тучей будет накрыт весь город включая Пушкин и Колпино, где пока еще сухо. Ну а закончатся осадки ближе к одиннадцати часам вечера.

При этом на ночь синоптики обещают грозу, а вот днем 21 июля по их данным должно обойтись без осадков.