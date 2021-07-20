Школьницу сбили на переходе в Сестрорецке

11-летняя школьница попала в реанимацию после ДТП. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

11-летняя школьница серьезно пострадала в ДТП, произошедшем днем 20 июля в Курортном районе Петербурга. Девочка попыталась перебежать оживленное Приморское шоссе в районе въезда в Сестрорецк, но не успела и попала под машину.

- От сильного удара ребенок пролетел по проезжей части несколько метров. По информации полиции, девочка выбежала на дорогу, когда горел красный сигнал светофора, - пишут «Невские новости».

Издание приводит также кадры с камер видеонаблюдения, на которых есть момент наезда. Известно, что школьница стояла на разделительной полосе вместе с подружкой, однако потом резко рванула вперед и попала под колеса «Субару», которой управляла 54-летняя женщина.

Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали в больницу, состояние девочки оценивается как тяжелое.