КАД в районе дамбы покрылся странной белой пеной после дождя

Дамба покрылась пеной после дождя. Фото: vk.com/spb_today / Ольга Шабанова

Прошедший над Петербургом дождь принес не только потоки воды на иссушенную жарой землю, но и удивил автомобилистов: на КАД в районе дамбы образовалась непонятная белая пена, покрывшая асфальт.

- На дамбе в начале дождя белая густая пена (орфография сохранена - Прим. ред.), - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ехавшая в машине женщина, снимавшая все на видео, была крайне обеспокоенна и даже хотела выйти, чтобы потрогать пену руками, но на КАДе останавливаться нельзя.

Впрочем, пользователи соцсетей не разделили ее опасений.

- Ужас какой, вода от колес пенится. Утром поливали дороги химией вот и пена теперь. Дорожно-Транспортная Пена и Чрезвычайная Пена - ДТП и ЧП, - шутят петербуржцы в комментариях.

А другие отмечают, что такое же явление замечено и на Ленинском проспекте. Скорее всего на асфальте просто остался шампунь, которым моют дороги. Из-за недостатка дождей он высыхал, а теперь пришел в «рабочее состояние».