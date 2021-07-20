В Ленобласти нашли мертвой пропавшую женщину

Обгорелый труп женщины нашли у электрического столба в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На обгорелый труп женщины наткнулась жительница поселка Малое Грибное, что в Кировском районе Ленобласти. Она вышла прогуляться в лес и случайно заметила что-то темное, которое при рассмотрении оказалось челом человека.

- Утром 19 июля поступил звонок от гражданки о том, что в канаве у столба линии электропередач лежит предположительно обгорелое тело, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На указанное место выехали полицейские и действительно нашли труп. Тело пролежало в канаве некоторое время и уже начало разлагаться.

Предварительно, погибшей могла оказаться жительница того же поселка, некоторое время назад ушедшая из дома и пропавшая без вести. Сейчас труп направлен в морг для установления причины смерти.