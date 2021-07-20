Смольный показал карту ограничений в центре Петербурга на День ВМФ

Ограничения будут действовать в Петербурге и Кронштадте 22 и 25 июля. Фото: gov.spb.ru

Комитет по транспорту Петербурга показал карту ограничений движения в центре города, которые будут действовать 22 и 25 июля, когда пройдет генеральная репетиция и сам парад ко Дню ВМФ. Полный список закрытых дорог можно посмотреть по ссылке, на сайте Смольного.

- Для оптимизации транспортной обстановки в центре города 22 и 25 июля с 10:00 до 14:00 на участке от набережной. Екатерингофки до Богатырского проспекта будет организован бесплатный проезд, - сообщает пресс-служба комитета.

Кроме того, в день парада вводятся ограничения и в Кронштадте. Так, попасть в город по дамбе смогут лишь его жители (по пропускам). Для остальных машин 25 июля с 7.00 до 17.00 проезд по участку КАД от порта Бронка до Приморского шоссе закрывается полностью.