Прохладная погода без дождей ждет Петербург 21 июля

Прохлада и сухая погода ждет Петербург 21 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аномальная жара в Санкт-Петербурге спала настолько, что температура воздуха стала опускаться ниже климатической нормы. В среду, 21 июля 2021 года, в Северной столице будет прохладно и практически без дождей. Небольшие осадки пройдут лишь в некоторых районах города.

- На погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона с запада. При переменной облачности обойдется без осадков, короткие дожди пройдут лишь на востоке, юго-востоке области. Температура воздуха окажется немного ниже нормы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем воздух в городе прогреется всего до каких-то 19-21 градусов тепла, по Ленинградской области до плюс 17-22 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду.

На протяжении всей неделе в Северной столице будет стоять обычная летняя погода с температурой в пределах плюс 22-24 градусов.