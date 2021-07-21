Температура воздуха опустилась ниже климатической нормы в Петербурге впервые за лето 2021 года

20 июля стало самым холодным днем в Петербурге за лето 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Санкт-Петербурге не перестает удивлять. То знойная жара, которой не было уже 11 лет, то, неожиданно, температура падает ниже климатической нормы. Минувший день, 20 июля 2021 года, оказался самым холодным за месяц. А по норме и самым холодным за все лето. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Вчера в Северной столице был первый день с начала календарного лета, когда среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы! Правда всего на 0,1 градус, - рассказал специалист.

Так, 20 июля термометры зафиксировали максимальную температуру всего в 21 градус тепла. Да и дожди, которые начались в городе вечером, сбили это тепло. За это время в Петербурге выпало 5 мм осадков. В общей сложности за месяц выпало уже 6,5 мм осадков, что означает, что рекорд самого сухого июля 1973 года побит не будет.