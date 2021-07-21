Петербуржцам предложили выбрать имена для спасенных ладожских нерпят

Петербуржцы и жители Ленинградской области выберут имена спасенным ладожским нерпятам Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области предложили выбрать имена для трех спасенных ладожских нерпят. Принять участие горожанам предложили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы, который работает на территории Водоканала в поселке Репино. Во вторник, 20 июля 2021 года, идею поддержал губернатор Александр Беглов.

- 2021 год объявлен в Петербурге Годом экологии. Многие решения и региональные программы в этом году направлены на защиту окружающей среды. Город оказывает поддержку проектам сохранения уникальной фауны Балтийского моря и Ладожского озера. Бережное отношение к природе, спасение редких видов животных – это часть петербургской культуры, - отметил градоначальник.

Каждому тюленю или нерпе, которых спасают в Фонде, дают имя. В этом году петербуржцы предлагают назвать малышей в честь рек и населенных пунктов близ Ладожского озера. Среди популярных предложений имен для самочек - Ладушка, Тихая, Кошкина, Золотая, а для самцов - Похья, Бурнев, Стороженой и Коневец.