Прихожане задержали вора в Сампсониевском соборе Петербурга

Прихожане петербургской церкви задержали вора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали вора, который пытался украсть пожертвования из церковной кружки. Инцидент произошел во вторник, 20 июля 2021 года, в Сампсониевском соборе, расположенном в доме 41 по Большому Сампсониевскому проспекту. Мужчина зашел в церковь и попытался стащить деньги. Это заметили прихожане и сами задержали вора.

- Прихожане сами задержали вора, вызвали полицию и держали мужчину до тех пор, пока на место не приехали правоохранители, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Вором оказался 46-летний мужчина, который ранее неоднократно был судим. Из церковной кружки он стащил 3555 рублей.

Неудавшегося вора доставили в отдел полиции для составления протокола. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.