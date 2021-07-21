Вандалы испортили скульптуры дельфинов в Петергофе

В Петергофе вандалы испортили фигуры дельфинов / Фото: Петергоф

В государственном музее-заповеднике Петергоф под Санкт-Петербургом пострадали скульптуры дельфинов фонтана "Солнце". Как рассказали во вторник, 20 июля 2021 года, в парке, фигуры испортили вандалы.

- В этом сезоне уже пострадали скульптуры дельфинов у только что открывшегося фонтана "Солнце", - пояснили в Петергофе.

На позолоченной поверхности скульптур появилось множество царапин и маленьких сколов.

На золоченом покрытии фигур появились царапины / Фото: Петергоф

В Петергофе отметили, что за последнее время жертвами вандалов стали скульптуры Афина Джустиниани, Венера Медицейская и Фавн с козлёнком. И это даже не весь список.

Как правило, фонтаны страдают от того, что посетители кидают в скульптуры монеты, камни и другие предметы.

- Очень просим вас бережно относиться к произведениям культуры, сохранению которых многие поколения реставраторов и сотрудников музея-заповедника "Петергоф" посвятили свою жизнь.