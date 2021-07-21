Четырехлетний мальчик сломал позвоночник на детской площадке Петербурга

Мальчик сломал позвоночник на детской площадке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик сломал позвоночник на детской площадке. ЧП произошло вечером во вторник, 20 июля 2021 года, во дворе дома 20/3 по улице Белы Куна во Фрунзенском районе.

- В 19:19 часов в отдел полиции из детской городской больницы №5 поступило сообщение о том, что к ним госпитализирован четырехлетний ребенок с множеством ушибов в тяжелом состоянии, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что четырехлетний мальчик играл во дворе на детской площадке и упал с горки. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, гематому лба, ушиб таза, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Состояние малыша очень тяжелое.

Семья у мальчика полная и благополучная. Мама 43-летняя женщина не работает, а 36-летний отец столяр в одной крупной компании.