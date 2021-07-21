Рецидивист напал на пенсионерку в Петербурге из-за пакета продуктов

Рецидивист напал на пенсионерку в Петербурге и украл сумку с продуктами Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге пенсионерка стала жертвой грабителя из-за пакета с продуктами. Ночью 20 июля 2021 года в полицию обратилась 87-летняя женщина, проживающая на проспекте Энергетиков. Она рассказала, что на нее напал неизвестный человек и отнял сумку с продуктами.

- Женщина сообщила, что после полуночи решила сходить в соседний круглосуточный магазин за продуктами. Совершив покупки на 1200 рублей, пенсионерка отправилась домой, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

У входа в парадную дома пенсионерку уже подкарауливал грабитель. Он силой вырвал у старушки сумку с продуктами и убежал.

Женщина сразу же позвонила в полицию, поэтому правоохранители оперативно задержали нападавшего. Им оказался 52-летний рецидивист. На мужчину возбудили уголовное дело.